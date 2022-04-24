باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي 2021\2022

أهداف وتمريرات حاسمة بالجملة لـ مبابي في انتصار سان جيرمان على لوريان

عبد الله ياسين يحكي عن مزاملة إبراهيموفيتش.. ولاعب سيطلب منه القدوم للدوري المصري

عبد الله ياسين يحكي عن بدايته مع كرة القدم في باريس سان جيرمان