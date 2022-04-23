ملخص فوز بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند 3-1 (الدوري الألماني)
السبت، 23 أبريل 2022 - 21:42
3️⃣ #DerKlassiker goals...— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 23, 2022
3️⃣ #Bundesliga points...
🔟 consecutive titles for @FCBayernEN!
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/JNLyiSmYzr
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