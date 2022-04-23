ملخص فوز بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند 3-1 (الدوري الألماني)

السبت، 23 أبريل 2022 - 21:42

4/23/2022 9:42:55 PM ملخص فوز بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند 3-1 (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ الدوري الألماني بوروسيا دورتموند
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