ملخص فوز لايبزج على يونيون برلين 2-1 (كأس ألمانيا)
الخميس، 21 أبريل 2022 - 00:30
أهداف مباراة لايبزيج و يونيون برلين بنصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم ( 2 / 1 ) ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/8PsUnRSOtL— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 20, 2022
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