الدوري الإيطالي - هدف روما أمام نابولي في الدقائق الأخيرة

هجمة جماعية رائعة من الذئاب تنتهي بهدف من الشعراوي في الدقائق الأخيرة أمام نابولي 🔥#نابولي_روما 1⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/1ffxJdMYu4