الدوري الإيطالي - هدف روما أمام نابولي في الدقائق الأخيرة
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 21:43
هجمة جماعية رائعة من الذئاب تنتهي بهدف من الشعراوي في الدقائق الأخيرة أمام نابولي 🔥#نابولي_روما 1⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/1ffxJdMYu4— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 18, 2022
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