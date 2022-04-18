تتويج الزمالك بدوري الطائرة في حضور شيكابالا وعمرو زكي

هدف رائع لـ جدو في دورة O West الرمضانية

الفيديو الدعائي لفريق سلة الزمالك قبل بطولة إفريقيا

تصريحات نارية من وائل جمعة عن أزمته مع حسام غالي وصلاح وموسيماني