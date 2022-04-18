أحمد مرتضى: الزمالك سيصل إلى نصف مليار جنيه قريبا

هجوم قوي من عمرو مرعي على إدارة المصري

أحمد دياب يتحدث عن موعد نهاية الموسم الحالي

الشبعاني يتحدث عن فوز المصري على نهضة بركان

تصريحات نارية من وائل جمعة عن أزمته مع حسام غالي وصلاح وموسيماني