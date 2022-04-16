ملخص فوز بوروسيا دورتموند الكاسح على فولفسبورج 6-1 (الدوري الألماني)
السبت، 16 أبريل 2022 - 21:16
Six goals and sunshine for @BlackYelllow at Signal Iduna Park. ☀️⚽— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 16, 2022
6-1 #BVBWOB pic.twitter.com/556P7jKRZR
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