الفيديو الدعائي لفريق سلة الزمالك قبل بطولة إفريقيا
السبت، 09 أبريل 2022 - 21:31
The defending champs are here 🏹 @ZSCOfficial #theBAL #Zamalek pic.twitter.com/KbNGyKA0co— Basketball Africa League (@theBAL) April 9, 2022
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