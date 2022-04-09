الفيديو الدعائي لفريق سلة الزمالك قبل بطولة إفريقيا

اللحظات الأخيرة من فوز سبورتنج على الزمالك بنهائي كأس مصر لليد

اكتساح ونتيجة ساحقة في اختبار معلومات فريدة العسقلاني ومريم متولي

فقرة عارف ولّا - فريدة العسقلاني ومريم متولي

"صلاح صلاح صلاح".. إجابات فريدة العسقلاني ومريم متولي على الأسئلة السريعة

فريدة العسقلاني ومريم متولي عن الخروج من عائلة زملكاوية إلى الأهلي