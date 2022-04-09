ملخص فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 0/1 (الدوري الألماني)
السبت، 09 أبريل 2022 - 19:28
📽️ Another 3⃣ points for @FCBayernEN in front of a full house at the Allianz Arena and win number 3⃣0⃣0⃣ for @EsMuellerT_. 🏟️#FCBFCA | #BLMatchday pic.twitter.com/EpuTAUQCcE— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 9, 2022
نرشح لكم
ملخص فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج 0/1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على شتوتجارت 2-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز لايبزج على بوروسيا دورتموند 4-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 4-0 (الدوري الألماني) أهداف فوز بايرن ميونيخ على يونيون برلين (4-0) الدوري الألماني مرموش يتألق بهدف رائع في فوز شتوتجارت على أوجسبورج ملخص فوز بوروسيا دورتموند على ماينز 1-0 (الدوري الألماني) أهداف ضائعة في ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع هوفنهايم 1-1 (الدوري الألماني)