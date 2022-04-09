اللحظات الأخيرة من فوز سبورتنج على الزمالك بنهائي كأس مصر لليد
السبت، 09 أبريل 2022 - 01:12
سبورتنج يفوز على الزمالك ويتوج بطلاً لكاس مصر في كرة اليد pic.twitter.com/pOqubyPpZz— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 8, 2022
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