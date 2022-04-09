اللحظات الأخيرة من فوز سبورتنج على الزمالك بنهائي كأس مصر لليد

اكتساح ونتيجة ساحقة في اختبار معلومات فريدة العسقلاني ومريم متولي

فقرة عارف ولّا - فريدة العسقلاني ومريم متولي

"صلاح صلاح صلاح".. إجابات فريدة العسقلاني ومريم متولي على الأسئلة السريعة

فريدة العسقلاني ومريم متولي عن الخروج من عائلة زملكاوية إلى الأهلي