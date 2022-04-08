ملخص فوز بوروسيا دورتموند على شتوتجارت 2-0 (الدوري الألماني)
الجمعة، 08 أبريل 2022 - 23:40
🎥 @JulianBrandt struck twice to hand @BlackYellow a #Bundesliga win in #VfBBVB! 🐝 pic.twitter.com/5nUNtBtjM8— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 8, 2022
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