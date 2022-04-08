ملخص فوز بوروسيا دورتموند على شتوتجارت 2-0 (الدوري الألماني)

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 23:40

4/8/2022 11:40:56 PM ملخص فوز بوروسيا دورتموند على شتوتجارت 2-0 (الدوري الألماني)
بوروسيا دورتموند شتوتجارت الدوري الألماني عمر مرموش
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