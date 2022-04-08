تصريحات نارية من وائل جمعة عن أزمته مع حسام غالي وصلاح وموسيماني

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 14:17

4/8/2022 2:17:05 PM

تصريحات نارية من وائل جمعة عن أزمته مع حسام غالي وصلاح وموسيماني