أهداف وتمريرات حاسمة بالجملة لـ مبابي في انتصار سان جيرمان على لوريان

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 15:07

4/4/2022 3:07:42 PM أهداف وتمريرات حاسمة بالجملة لـ مبابي في انتصار سان جيرمان على لوريان
باريس سان جيرمان مبابي لوريان الدوري الفرنسي في فرنسا
نرشح لكم
أهداف وتمريرات حاسمة بالجملة لـ مبابي في انتصار سان جيرمان على لوريان مبابي يتخطى إبراهيموفيتش ويواصل كتابة التاريخ عبد الله ياسين يحكي عن مزاملة إبراهيموفيتش.. ولاعب سيطلب منه القدوم للدوري المصري عبد الله ياسين يحكي عن بدايته مع كرة القدم في باريس سان جيرمان هدف باريس سان جيرمان الثاني في بوردو - نيمار (الدوري الفرنسي) هدف خيالي في الدوري الفرنسي من وهبي الخزري في غياب ميسي.. دراكسلر يسجل لـ سان جيرمان أمام مونبلييه أفضل تصديات كيلور نافاس أمام ميتز
أخر الأخبار
مرموش مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني في مارس 13 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - تفاصيل زيارة رئيس كاف لـ كوت ديفوار استعدادا لأمم إفريقيا 2023 17 دقيقة | إفريقيا
كلوب يتحدث عن جديد موقف صلاح من التجديد لـ ليفربول 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توتنام يستعد للإعلان عن تعيين يايا توريه مدربا في النادي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تنس - تعادل إنجازها الأفضل.. ميار شريف تتقدم 12 مركزا في التصنيف العالمي 52 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب بلجيكا يحذر هازارد ولوكاكو قبل كأس العالم ساعة | أوروبا
ليفربول بلا إصابات قبل مواجهات بنفيكا ومانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من كاف لـ في الجول: الاستقرار على ملعب نهائي الأبطال والكونفدرالية قبل دور الثمانية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع