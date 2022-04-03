هدف هاكات تشالهان أوجلو في مرمى يوفنتوس

إنتر متفوق في الشوط الأول من ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس بأقدام هاكان من علامة الجزاء 🔥#يوفنتوس_إنتر 0⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/DnbfQzwNek