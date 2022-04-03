هدف هاكات تشالهان أوجلو في مرمى يوفنتوس
الأحد، 03 أبريل 2022 - 23:08
إنتر متفوق في الشوط الأول من ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس بأقدام هاكان من علامة الجزاء 🔥#يوفنتوس_إنتر 0⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/DnbfQzwNek— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 3, 2022
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