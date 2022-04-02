ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 4-0 (الدوري الألماني)

السبت، 02 أبريل 2022 - 18:55

4/2/2022 6:55:44 PM ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 4-0 (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ فرايبورج الدوري الألماني
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