لحظات تتويج لاعبي الزمالك بدرع دوري المحترفين لكرة اليد 2021-22
الخميس، 31 مارس 2022 - 23:13
على طريقة الكبار 👏👏 أحمد الأحمر قائد نادي الزمالك يتسلم درع دوري المحترفين لكرة اليد 🏹🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 31, 2022
الزمالك تُوّج بلقب الدوري بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (29 - 22) في ختام دوري كرة اليد pic.twitter.com/fTh285Y88T
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