لحظات تتويج لاعبي الزمالك بدرع دوري المحترفين لكرة اليد 2021-22

على طريقة الكبار 👏👏 أحمد الأحمر قائد نادي الزمالك يتسلم درع دوري المحترفين لكرة اليد 🏹🔥

الزمالك تُوّج بلقب الدوري بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (29 - 22) في ختام دوري كرة اليد pic.twitter.com/fTh285Y88T