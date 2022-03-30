ملخص فوز السنغال على مصر 1(3-1)0 (تصفيات كأس العالم)

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 00:32

3/30/2022 12:32:10 AM ملخص فوز السنغال على مصر 1(3-1)0 (تصفيات كأس العالم)
تصفيات كأس العالم مصر السنغال
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