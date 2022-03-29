رونالدو: أنا من يحدد موعد اعتزالي الدولي وليس أي شخص آخر

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 12:51

3/29/2022 12:51:13 PM رونالدو: أنا من يحدد موعد اعتزالي الدولي وليس أي شخص آخر
كريستيانو رونالدو البرتغال
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