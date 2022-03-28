هدف رائع لسلوفاكيا في مرمى مصر

"قذيفة من نص الملعب"🔥 لاعب سلوفاكيا يسجل هدف التعادل على طريقة النجوم الكبيرة في مرمى منتخب مصر



منتخب مصر 1 : 1 منتخب سلوفاكيا pic.twitter.com/oaVuZQTpVA