هدف صلاح الدين باشا لمصر في مرمى سلوفاكيا
الإثنين، 28 مارس 2022 - 18:29
هدف صاروخي رائع من صلاح الدين رضا للمنتخب المصري للشباب في شباك سلوفاكيا 👏⚽️🇪🇬— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 28, 2022
منتخب مصر 1 : 0 منتخب سلوفاكيا pic.twitter.com/8xliRKIPIL
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