أهداف فوز الأرجنتين على فنزويلا 3-0 (تصفيات كأس العالم)

السبت، 26 مارس 2022 - 10:42

3/26/2022 10:42:17 AM أهداف فوز الأرجنتين على فنزويلا 3-0 (تصفيات كأس العالم)
الأرجنتين فنزويلا
نرشح لكم
أهداف فوز الأرجنتين على فنزويلا 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز تونس على مالي 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الجزائر على الكاميرون 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص تعادل الكونغو الديمقراطية والمغرب 1-1 في تصفيات كأس العالم جولة داخل ستاد القاهرة قبل المواجهة المصيرية بين مصر والسنغال أهداف فوز باراجواي على الإكوادور 3-1 (تصفيات كأس العالم) هدف فوز أوروجواي على بيرو (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز البرازيل على تشيلي 4-0 (تصفيات كأس العالم)
أخر الأخبار
سيسيه يوجه رسالة لشعب السنغال: نحن بحاجة لمزيد من التعصب التشجيعي أمام مصر 14 دقيقة | حلم المونديال
اتحاد الكرة يعلن سفر الونش لـ السنغال "رغم الإيقاف" وغياب عبد المنعم 38 دقيقة | حلم المونديال
لابورتا: لم يخبرنا ديمبيلي برغبته في البقاء.. ونعمل حاليا على وضع سقف رواتب للاعبين 38 دقيقة | الدوري الإسباني
مران صباحي لـ منتخب مصر قبل السفر إلى السنغال 49 دقيقة | حلم المونديال
مصدر مقرب من موسيماني يوضح لـ في الجول حقيقة تغريمه قضائيا بسبب صنداونز ساعة | الدوري المصري
كابيلو: إيطاليا يجب أن تتبع كلوب وليس جوارديولا ساعة | الدوري الإيطالي
لابورتا يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد سيرجي روبيرتو ساعة | الدوري الإسباني
منتخب المغرب يستدعي حارسا قبل العودة أمام الكونغو الديموقراطية ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر 2 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 3 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 4 تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال