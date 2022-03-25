فرصة مزدوجة لـ منتخب السنغال على مرمى مصر (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 25 مارس 2022 - 22:43
نرشح لكم
فرصة مزدوجة لـ منتخب السنغال على مرمى مصر (تصفيات كأس العالم) فرصة مصطفى محمد على مرمى السنغال (تصفيات كأس العالم) النشيد الوطني لـ منتخب مصر قبل لقاء السنغال (تصفيات كأس العالم) لحظة إصابة محمد عبد المنعم أمام السنغال (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول في السنغال - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) لحظة استقبال الجماهير المصرية لـ ساديو ماني قبل لقاء مصر والسنغال أجواء جماهيرية رائعة لـ مصر قبل مباراة السنغال في إستاد القاهرة جماهير مصر في إستاد القاهرة قبل مواجهة السنغال