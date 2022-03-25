النشيد الوطني لـ منتخب مصر قبل لقاء السنغال (تصفيات كأس العالم)

الجمعة، 25 مارس 2022 - 22:16

3/25/2022 10:16:42 PM النشيد الوطني لـ منتخب مصر قبل لقاء السنغال (تصفيات كأس العالم)
تصفيات كأس العالم النشيد الوطني لمنتخب مصر مصر
نرشح لكم
النشيد الوطني لـ منتخب مصر قبل لقاء السنغال (تصفيات كأس العالم) مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم "أحييكم إنكم الوحيدين اللي مسألتونيش عن محمد صلاح".. حوار محمد سراج مع FilGoal.com طارق مصطفى: هذا تفسير تصريحي عن واقعة البصق في آخر يوم لنا في المنتخب طارق مصطفى: حققت نجاحات كبيرة في الدوري المغربي طارق مصطفى: لو البدري استبعد أفشة وطارق حامد كنا اتحبسنا مفاجأة كبيرة في اختبار معلومات يوسف مجدي عبد الغني عن والده طارق مصطفى: مجاهد حاول إبعادي عن المنتخب.. ولم يكن مرغوب فينا جماهيريا منذ البداية
أخر الأخبار
منتخب مصر يعلن عبر في الجول استدعاء رامي ربيعة لرحلة السنغال 4 ساعة | حلم المونديال
بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال 5 ساعة | حلم المونديال
وائل جمعة: لدينا مدرب يفهم ما يفعله وواجه السنغال بالطريقة الصحيحة 6 ساعة | حلم المونديال
تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل 7 ساعة | حلم المونديال
مؤتمر كيروش "المغني" بين الغضب والضحك: انظروا لما حدث لإيطاليا.. وسندافع بـ16 لاعبا 7 ساعة | حلم المونديال
صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال 7 ساعة | حلم المونديال
منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال 7 ساعة | حلم المونديال
100% فوز بصراعات هوائية.. ماذا قدم ياسر إبراهيم في ظهوره الدولي الأول 7 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال