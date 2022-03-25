النشيد الوطني لـ منتخب مصر قبل لقاء السنغال (تصفيات كأس العالم)

مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم

"أحييكم إنكم الوحيدين اللي مسألتونيش عن محمد صلاح".. حوار محمد سراج مع FilGoal.com

طارق مصطفى: هذا تفسير تصريحي عن واقعة البصق في آخر يوم لنا في المنتخب