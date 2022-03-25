رسالة من إبراهيم فايق للجماهير في مباراة مصر والسنغال
الجمعة، 25 مارس 2022 - 19:08
"عايزين 90 دقيقة تشجيع من نار" 🔥— FilGoal (@FilGoal) March 24, 2022
"شجع بقلبك وهات الفوز بصوتك" 📣
رسالة من إبراهيم فايق للجماهير غدا في مباراة مصر والسنغال 🇪🇬🇸🇳@IbrahimFayek#هات_المكسب_بصوتك_من_الملعب pic.twitter.com/YNBBQBO7NN
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