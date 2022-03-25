رسالة من إبراهيم فايق للجماهير في مباراة مصر والسنغال

"عايزين 90 دقيقة تشجيع من نار" 🔥



"شجع بقلبك وهات الفوز بصوتك" 📣



رسالة من إبراهيم فايق للجماهير غدا في مباراة مصر والسنغال 🇪🇬🇸🇳@IbrahimFayek#هات_المكسب_بصوتك_من_الملعب pic.twitter.com/YNBBQBO7NN