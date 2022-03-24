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رسالة فينجادا لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال
الخميس، 24 مارس 2022 - 22:57
3/24/2022 10:57:05 PM
رسالة فينجادا لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال
منتخب مصر
منتخب السنغال
نيلو فينجادا
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رسالة فينجادا لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال
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