مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم

طارق مصطفى: هذا تفسير تصريحي عن واقعة البصق في آخر يوم لنا في المنتخب

طارق مصطفى: لو البدري استبعد أفشة وطارق حامد كنا اتحبسنا

طارق مصطفى: مجاهد حاول إبعادي عن المنتخب.. ولم يكن مرغوب فينا جماهيريا منذ البداية

طارق مصطفى: كيروش لم يقصر في النهائي أمام السنغال

جمعة: هذا ما استفدناه من كأس أمم إفريقيا

وائل جمعة يتحدث عن استضافة قطر لـ كأس العالم 2022

وائل جمعة يوضح رسالته للاعبي الفراعنة عن أهمية التألق مع المنتخب