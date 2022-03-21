أنشيلوتي: أنا آسف.. الهزيمة مسؤوليتي وحدي

تشافي: برشلونة هو النادي الأفضل في العالم بالنسبة لي

أوباميانج بعد ثنائية الكلاسيكو: بدأنا حقبة جديدة في برشلونة

حفل صاخب في غرفة خلع ملابس برشلونة بعد الفوز الكاسح على ريال مدريد