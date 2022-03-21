حفل صاخب في غرفة خلع ملابس برشلونة بعد الفوز الكاسح على ريال مدريد

الإثنين، 21 مارس 2022 - 19:57

3/21/2022 7:57:11 PM حفل صاخب في غرفة خلع ملابس برشلونة بعد الفوز الكاسح على ريال مدريد
برشلونة ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني الكلاسيكو
نرشح لكم
تشافي: برشلونة هو النادي الأفضل في العالم بالنسبة لي أنشيلوتي: أنا آسف.. الهزيمة مسؤوليتي وحدي أوباميانج بعد ثنائية الكلاسيكو: بدأنا حقبة جديدة في برشلونة حفل صاخب في غرفة خلع ملابس برشلونة بعد الفوز الكاسح على ريال مدريد فرحة بيكيه في سانتياجو برنابيو بعد اكتساح ريال مدريد انفعالات واحتفالات هيستيرية من تشافي خلال انتصار الكلاسيكو كواليس اكتساح برشلونة لـ ريال مدريد في سانتياجو برنابيو رئيس الليجا: مصر دولة مهمة ونتمنى لاعبين مصريين في الدوري الإسباني
أخر الأخبار
مصيلحي: البدري وغريب ونبيه كانوا من المرشحين لتدريب الاتحاد 2 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: إسماعيل يوسف مديرا للكرة في الزمالك.. وفيريرا لم يطلب صفقات جديدة 2 ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - خبر في الجول.. الزمالك يتم اتفاقه مع محترف جديد قبل مواجهة الأهلي 3 ساعة | رياضات أخرى
اللجنة التنفيذية لـ كاف تجتمع لمناقشة عديد المسابقات 3 ساعة | إفريقيا
صلاح يتصدر ومنافسة مشتعلة على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
اختيارات أحمد المحمدي لـ الأفضل في تاريخ مصر 3 ساعة | منتخب مصر
ذا أثليتيك: انتقادات من الحكومة البريطانية لـ مالك تشيلسي بعد لقائه مع بشار الأسد 4 ساعة | أوروبا
قبل مواجهة الكاميرون - محرز: لن يهمنا ملعب الذهاب.. بلايلي: سنحتفل في مصطفى تشاكر 4 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات