رئيس الليجا: مصر دولة مهمة ونتمنى لاعبين مصريين في الدوري الإسباني

سافيولا: صلاح ظاهرة.. وسينجح في برشلونة

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تحدي معلومات الكلاسيكو: بيدري ضد فيران توريس

قبل 20 عاما.. أول هدف لـ تشافي في الكلاسيكو