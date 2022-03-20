يوسف مجدي عبد الغني: لو إيسترن كومباني ماهبطش يبقى كإنه كسب الدوري

الأحد، 20 مارس 2022 - 12:52

3/20/2022 12:52:02 PM يوسف مجدي عبد الغني: لو إيسترن كومباني ماهبطش يبقى كإنه كسب الدوري
يوسف مجدي عبد الغني إيسترن كومباني في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
يوسف مجدي عبد الغني: أبويا ماكانش هيدخلني البيت لو ضيعت ضربة الجزاء قدام غزل المحلة يوسف مجدي عبد الغني: لو إيسترن كومباني ماهبطش يبقى كإنه كسب الدوري اكتساح ونتيجة ساحقة في اختبار معلومات فريدة العسقلاني ومريم متولي فقرة عارف ولّا - فريدة العسقلاني ومريم متولي "صلاح صلاح صلاح".. إجابات فريدة العسقلاني ومريم متولي على الأسئلة السريعة فانتازي في الجول (3) - ملخص الجولة 12 ودريم تيم الـ13 من الدوري المصري فريدة العسقلاني ومريم متولي عن الخروج من عائلة زملكاوية إلى الأهلي فريدة العسقلاني ومريم متولي عن فوز الأهلي المستمر وتأثير الحجاب على الاحتراف
أخر الأخبار
تشافي: لم نتوقع ذلك التفوق على ملعب ريال مدريد.. ويجب أن نتحلى بالتواضع ساعة | الدوري الإسباني
أراوخو: كنت واثقا في قرار تشافي أمام فينيسيوس.. وجارسيا: كنت أفكر في 5-0 ساعة | الدوري الإسباني
إيهاب جلال: أهلي طرابلس استغل الملعب والجمهور.. وفرصة الصدارة ما زالت قائمة ساعة | الكونفدرالية
وكيله: عرضت مدافع منتخب العراق على الأهلي والصفقة في مرحلة الدراسة 2 ساعة | الدوري المصري
بوسكيتس بعد رباعية الكلاسيكو: كان هذا هدفنا.. وإذا كان هناك فرصة للفوز بالدوري سنستغلها 2 ساعة | الدوري الإسباني
حمد إبراهيم لـ في الجول: اجتمعت مع الإدارة والأمور تسير بشكل طبيعي.. وفترة التوقف ستكون ذهبية 2 ساعة | الدوري المصري
ناتشو: خسارة الكلاسيكو ضربة موجعة نفسيا.. علينا أن نواصل التقدم 2 ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة يكسر عقدة الكلاسيكو ويزلزل سنتياجو برنابيو برباعية في ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات