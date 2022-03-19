هدف رائع من بن ناصر في فوز ميلان على كالياري
السبت، 19 مارس 2022 - 23:53
⚠️ تنويه: أنت على وشك مشاهدة أحد أجمل أهداف الموسم— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) March 19, 2022
بهذه الطريقة الرائعة، افتتح إسماعيل بن ناصر التسجيل لصالح الروسونيري 🇩🇿💥#كالياري_ميلان 0⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/pIiqtjvqMC
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