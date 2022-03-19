مرموش يتألق بهدف رائع في فوز شتوتجارت على أوجسبورج

السبت، 19 مارس 2022 - 19:03

3/19/2022 7:03:17 PM مرموش يتألق بهدف رائع في فوز شتوتجارت على أوجسبورج
عمر مرموش الدوري الألماني شتوتجارت أوجسبورج
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مرموش يتألق بهدف رائع في فوز شتوتجارت على أوجسبورج ملخص فوز بوروسيا دورتموند على ماينز 1-0 (الدوري الألماني) أهداف ضائعة في ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع هوفنهايم 1-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على هيرتا برلين 2-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز شتوتجارت على مونشنجلادباخ 3-2 (الدوري الألماني) ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن 1-1 (الدوري الألماني) فوز هوفنهايم على شتوتجارت 2-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ 6-0 (الدوري الألماني)
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