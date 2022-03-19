مرموش يتألق بهدف رائع في فوز شتوتجارت على أوجسبورج
السبت، 19 مارس 2022 - 19:03
📽️ @VfB_Int come from behind to win 3-2 with a late winner for the second time in two weeks! 🤯♻️ pic.twitter.com/BWQ4JXvSwC— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 19, 2022
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