اكتساح ونتيجة ساحقة في اختبار معلومات فريدة العسقلاني ومريم متولي

فقرة عارف ولّا - فريدة العسقلاني ومريم متولي

"صلاح صلاح صلاح".. إجابات فريدة العسقلاني ومريم متولي على الأسئلة السريعة

فانتازي في الجول (3) - ملخص الجولة 12 ودريم تيم الـ13 من الدوري المصري

فريدة العسقلاني ومريم متولي عن الخروج من عائلة زملكاوية إلى الأهلي