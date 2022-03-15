فانتازي في الجول (3) - ملخص الجولة 12 ودريم تيم الـ13 من الدوري المصري

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 15:13

3/15/2022 3:13:35 PM فانتازي في الجول (3) - ملخص الجولة 12 ودريم تيم الـ13 من الدوري المصري
فانتازي في الجول
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فانتازي في الجول (3) - ملخص الجولة 12 ودريم تيم الـ13 من الدوري المصري الكورة مع realme - الحديث عن هزيمة الزمالك وقرارات مرتضى منصور النارية فيريرا يصل استاد القاهرة لمشاهدة لقاء الزمالك والجونة لحظة وصول فيريرا إلى مصر لتدريب الزمالك في ولاية ثانية عبد الحفيظ يكشف مستجدات إصابات لاعبي الأهلي قبل مواجهة صنداونز خوان براون يتحدث عن علاقته مع ماراودنا.. وتسجيل والده هدفا في نهائي كأس العالم خوان براون عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي براون: اللاعب المصري يستطيع اللعب في الأرجنتين.. ولا أريد الاعتقاد بأن تعادلنا مع الأهلي سبب رحيلي
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