سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد ويحصدن لقب الدوري الإسباني

معنويات عالية لـ رونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد قبل مواجهة أتليتكو

تدريبات قوية لـ أتليتكو مدريد قبل مواجهة مانشستر يونايتد

ملخص فوز نابولي على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي)

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