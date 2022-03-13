أهداف ضائعة في ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع هوفنهايم 1-1 (الدوري الألماني)
الأحد، 13 مارس 2022 - 00:05
نرشح لكم
ملخص فوز يوفنتوس على سامبدوريا 3-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل ساليرنيتانا مع ساسولو 2-2 (الدوري الإيطالي) أهداف ضائعة في ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع هوفنهايم 1-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على هيرتا برلين 2-0 (الدوري الألماني) الكورة مع realme - الحديث عن هزيمة الزمالك وقرارات مرتضى منصور النارية وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة الوداد أجمل أهداف الأسطورة بنزيمة بقميص ريال مدريد مبابي يتخطى إبراهيموفيتش ويواصل كتابة التاريخ