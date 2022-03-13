ملخص فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على هيرتا برلين 2-0 (الدوري الألماني)

الأحد، 13 مارس 2022 - 00:02

3/13/2022 12:02:42 AM ملخص فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على هيرتا برلين 2-0 (الدوري الألماني)
الدوري الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ هيرتا برلين
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