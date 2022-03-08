الفيل الإيفواري هالر لا يستطيع التوقف عن التسجيل
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 14:38
نرشح لكم
رسالة من أنشيلوتي لجماهير برنابيو قبل صدام باريس سان جيرمان جدية كبيرة في تدريبات إنتر قبل مواجهة ليفربول بالوتيلي.. كوتينيو.. كين.. لاعبون ارتدوا قميصي ليفربول وإنتر هل تتكرر؟ أجمل أهداف ميسي في سانتياجو برنابيو قبل 3 أسابيع.. عندما قاد صلاح ليفربول لتجاوز جحيم إنتر الفيل الإيفواري هالر لا يستطيع التوقف عن التسجيل ملخص فوز يوفتتوس على سبيزيا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على أتالانتا 1-0 (الدوري الإيطالي)