لحظة وصول فيريرا إلى مصر لتدريب الزمالك في ولاية ثانية
الإثنين، 07 مارس 2022 - 19:09
البروفيسور هنا ⚽️— FilGoal (@FilGoal) March 7, 2022
لحظات وصول جوسفالدو فيريرا لتولي تدريب الزمالك 🏹🌟
تصوير: إبراهيم رمضان pic.twitter.com/MZpqfuymch
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