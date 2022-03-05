ملخص فوز شتوتجارت على مونشنجلادباخ 3-2 (الدوري الألماني)
السبت، 05 مارس 2022 - 23:32
📽️ An absolutely stunning comeback from @VfB_Int, turning around a two goal deficit to triumph 3-2 over @Borussia_EN!— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 5, 2022
A #Bundesliga classic. 🤌 pic.twitter.com/Q6ts0H3Kvz
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