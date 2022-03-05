ملخص فوز شتوتجارت على مونشنجلادباخ 3-2 (الدوري الألماني)

السبت، 05 مارس 2022 - 23:32

3/5/2022 11:32:27 PM ملخص فوز شتوتجارت على مونشنجلادباخ 3-2 (الدوري الألماني)
الدوري الألماني شتوتجارت بوروسيا مونشنجلادباخ عمر مرموش
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