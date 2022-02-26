فوز هوفنهايم على شتوتجارت 2-1 (الدوري الألماني)

السبت، 26 فبراير 2022 - 00:17

2/26/2022 12:17:01 AM فوز هوفنهايم على شتوتجارت 2-1 (الدوري الألماني)
شتوتجارت هوفنهايم عمر مرموش الدوري الألماني
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