فوز هوفنهايم على شتوتجارت 2-1 (الدوري الألماني)
السبت، 26 فبراير 2022 - 00:17
Christoph Baumgartner scored two late goals to complete @TSGHoffenheimEN's comeback win against VfB Stuttgart.#TSGVFB pic.twitter.com/e8rmabOjye— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 25, 2022
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