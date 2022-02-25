هدف رائع لـ أحمد الأحمر مع يد الزمالك أمام الأهلي

(5) أنس أسامة يجيب هل من الممكن اللعب للاتحاد أو الأهلي؟ ولاعب يتمنى ضمه

(4) تصريحات أنس أسامة عن شكوى الزمالك.. وسبب الحديث على مواقع التواصل

(3) أنس أسامة يتحدث عن خطأ أحمد ياسر أمام الأهلي.. وأصعب محترف

(2) أنس أسامة يتحدث عن قرعة مونديال أندية السلة وحضور الجماهير

(1) أنس أسامة نجم سلة الزمالك يتحدث عن منحة أمريكا والاستفادة من المدربين الأجانب والمحترفين

علي زين: اتخلعلي 6 صوابع ولعبت وأنا مصاب.. وبرشلونة اتفرجوا على القمة المصرية

علي زين يتحدث عن هزيمة برشلونة في مونديال الأندية وما حدث بين الأهلي والنجم الساحلي