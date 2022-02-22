عبد الحفيظ يكشف مستجدات إصابات لاعبي الأهلي قبل مواجهة صنداونز

خوان براون يتحدث عن علاقته مع ماراودنا.. وتسجيل والده هدفا في نهائي كأس العالم

خوان براون عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي

براون: اللاعب المصري يستطيع اللعب في الأرجنتين.. ولا أريد الاعتقاد بأن تعادلنا مع الأهلي سبب رحيلي

براون: الإسماعيلية شبيهة بالأرجنتين.. و3 مشاكل كبرى بالدوري المصري

الحلقة الأولى من فانتازي الدوري المصري

براون: مشكلة الإسماعيلي مثل الإدمان.. والكومي قال إن لدينا مشروع ثم أقالني

برومو ظهور محمد صلاح في برنامج صاحبة السعادة