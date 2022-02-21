خوان براون عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي

براون: اللاعب المصري يستطيع اللعب في الأرجنتين.. ولا أريد الاعتقاد بأن تعادلنا مع الأهلي سبب رحيلي

براون: الإسماعيلية شبيهة بالأرجنتين.. و3 مشاكل كبرى بالدوري المصري

الحلقة الأولى من فانتازي الدوري المصري

براون: مشكلة الإسماعيلي مثل الإدمان.. والكومي قال إن لدينا مشروع ثم أقالني

برومو ظهور محمد صلاح في برنامج صاحبة السعادة

محمود عبد الحكيم: اتعلمت من حسام حسن إني ماحبش الخسارة.. واتظلمت مع المنتخب

محمود عبد الحكيم: كنت من أفضل 10 لاعبين بالعالم في الخماسي.. وفالكاو شخص متواضع جدا