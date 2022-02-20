ملخص فوز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ 6-0 (الدوري الألماني)

الأحد، 20 فبراير 2022 - 20:59

2/20/2022 8:59:59 PM ملخص فوز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ 6-0 (الدوري الألماني)
مونشنجلادباخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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