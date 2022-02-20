ملخص فوز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ 6-0 (الدوري الألماني)

ملخص فوز بايرن ميونيخ على جرويتر فورت 4-1 (الدوري الألماني)

وائل جمعة يبدي رأيه في إقامة كأس العالم كل عامين ودوري السوبر الإفريقي