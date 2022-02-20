ملخص فوز بايرن ميونيخ على جرويتر فورت 4-1 (الدوري الألماني)
الأحد، 20 فبراير 2022 - 19:33
Behind at the break, but @FCBayernEN showed the form of #Bundesliga champions with four second-half goals in #FCBSGF! 🔥 pic.twitter.com/McnBdml5s1— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 20, 2022
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