وائل جمعة يبدي رأيه في إقامة كأس العالم كل عامين ودوري السوبر الإفريقي

الأحد، 20 فبراير 2022 - 16:45

2/20/2022 4:45:59 PM

"فكرة خبيثة".. وائل جمعة يبدي رأيه في إقامة كأس العالم كل عامين ودوري السوبر الإفريقي