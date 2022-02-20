وائل جمعة يتحدث عن استضافة قطر لـ كأس العالم 2022

الأحد، 20 فبراير 2022 - 16:43

2/20/2022 4:43:20 PM وائل جمعة يتحدث عن استضافة قطر لـ كأس العالم 2022
وائل جمعة
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