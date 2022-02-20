جمعة: هذا ما استفدناه من كأس أمم إفريقيا

وائل جمعة يتحدث عن استضافة قطر لـ كأس العالم 2022

وائل جمعة يوضح رسالته للاعبي الفراعنة عن أهمية التألق مع المنتخب

محمد أبو جبل يشارك في مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة الكاميرون

طائرة "درون" تخترق مران منتخب مصر

عصام الحضري: لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100%

وائل جمعة بعد الفوز على المغرب: لم نحقق أي شيء وهدفنا اللقب

تصريحات قوية من ضياء السيد بعد فوز مصر على المغرب