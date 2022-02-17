هدف مصطفى فتحي للتعاون أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي
الخميس، 17 فبراير 2022 - 20:28
هدددددف! ⚽— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 17, 2022
التعاون يسجل هدف التعادل عن طريق " مصطفى فتحي " 🤩🔥.
#التعاون_الاتحاد #يوم_التأسيس pic.twitter.com/qyEHijFi6g
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