مؤتمر بيتسو موسيماني وياسر إبراهيم عقب مباراة الهلال في كأس العالم للأندية

الأحد، 13 فبراير 2022 - 00:18

2/13/2022 12:18:33 AM مؤتمر بيتسو موسيماني وياسر إبراهيم عقب مباراة الهلال في كأس العالم للأندية
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مؤتمر بيتسو موسيماني وياسر إبراهيم عقب مباراة الهلال في كأس العالم للأندية تكريم الأهلي الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 ملخص فوز الأهلي على الهلال السعودي 4-0 (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الرابع في الهلال من عمرو السولية (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الثالث في الهلال من أحمد عبد القادر (كأس العالم للأندية) هدف الأهلي الثاني في الهلال من ياسر إبراهيم (كأس العالم للأندية)
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